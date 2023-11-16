Штурм захлинувся: ЗСУ змусили росіян з втратами відійти на Запоріжжі

Російські військові намагалися штурмувати позиції українських сил на Запорізькому напрямку. Спроби росіян не увінчалися успіхом.

Російські окупанти на Запоріжжі зазнали втрат під час штурму та відійшли. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише 24 Канал.

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Росіяни вели штурм біля Новодарівки

Він уточнив, що російські окупанти вели штурм біля Новодарівки.

На Запоріжжі загарбники зазнали втрат і відійшли в процесі штурму біля Новодарівки,

– повідомив спікер.

Новодарівка на карті бойових дій

Водночас Штупун сказав, що наступальна операція українських військових на Мелітопольському напрямку триває. Він зауважив, що противник зменшив кількість авіаударів. Речник пов'язує це або з нестачею зброї у противника, або з погодою.

Яка ситуація на решті напрямків у зоні ОСУВ "Таврія"

На Авдіївському напрямку наступальні дії російських сил у районах Новокалинового, Авдіївки та східніше від Первомайського були безуспішними. Як повідомив Штупун, там Сили оборони відбили 18 атак.

У районах Мар'їнки та Новомихайлівки, за словами спікера, було відбито 22 атаки ворога.

На Шахтарському напрямку росіяни 6 разів вели безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського.

У цілому в зоні ОСУВ "Таврія" окупанти за добу завдали 9 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили понад 1000 артилерійських обстрілів.

Окрім того, через відсутність тактичних успіхів командування окупантів проводить з особовим складом "роз'яснювальні бесіди", зокрема застосовуючи фізичний вплив і жорсткий моральний тиск.

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