Чому Україні вигідне якомога швидше вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Черговий етап збройного протистояння двох колишніх радянських республік є прогнозованим. Бо він був неминучим.

Як події в Нагірному Карабасі можуть вплинути на Україну

Розпад Радянського Союзу відбувся по кордонах республік, які входили в його склад. Тому Крим і Донбас – це Україна, Абхазія і Південна Осетія – це Грузія, Придністров'я – це Молдова, а Нагірний Карабах – Азербайджан.

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Це не про справедливість і національні вподобання, а про міжнародно визнаний юридичний факт. Той, хто зазіхає на нього, намагається зламати світовий безпековий порядок й втягнути людство у нову світову війну. Тобто Росія і її збочені союзники.

Важливо додати, що Україна зараз протистоїть російській агресії, яка загрожує нашому існуванню. Тому нам не до гуманітарних нюансів. Нам важливо, наскільки загострення вірмено-азербайджанського конфлікту вплине на перебіг війни в Україні.

Відповідаю щиро, і нехай це здається цинічним.

У короткостроковій перспективі ці події ніяк на нас не впливають. Але вони дещо відволікають світ від того, що відбувається в Україні. Тому бажано, щоб конфлікт завершився якомога швидше. На будь-чию користь, хоча перевага Азербайджану сумнівів не викликає.

Вірменія може відійти від Росії

Російська зовнішня політика є гіпертрофовано персоніфікованою. Зараз не Росія відверто підставляє Вірменію (Баку стверджує, що його наступ був погоджений з російськими "миротворцями"). Зараз оскаженілий Владімір Путін мстить Ніколу Пашиняну, який начебто його особисто зрадив, почавши загравати зі США. Такий геополітичний нарцисизм Кремля не є ефективним.

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Тому у середньостроковому сценарії існує вірогідність того, що Вірменія згодом відійде від Росії. Відповідно, Вірменія припинить бути коридором для постачання до недоімперії складових до безпілотників та інших товарів воєнного та подвійного призначення. Але це буде нескоро, тому що у цій контрабанді обертаються надто великі гроші, від яких верхівці Вірменії відмовитися вкрай важко.

Тому не відриваємося на другорядне. Слідкуємо за українським наступом і допомагаємо ЗСУ хто чим може.