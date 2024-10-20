Який підхід у війні дозволить Україні пришвидшити виснаження Росії

Війна триває вже понад два роки і говорити про її завершення ще неможливо. Попри певні переваги Росії у військово-промисловій галузі, українські сили завдають їй болючих ударів, атакуючи стратегічні об'єкти в глибині її території. Проте для нашої перемоги тільки цього недостатньо.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів 24 Каналу, яка стратегія допоможе Україні прискорити виснаження потенціалу ворога. До слова, вночі 20 жовтня територію Росії атакували понад 100 БпЛА, які зокрема завдали удару по заводу з виробництва вибухівки у Новгородській області.

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Україні потрібно думати про дешеві ракети

Росія має міцнішу економіку, зауважив військовий аналітик, і вона відчує виснаження пізніше, ніж Україна.

Росія робить ставку на те, що в певний момент Україна надламається. Росіяни мають підстави так вважати, тому що вони більше і сильніша в економічному, фінансовому та військово-промисловому плані. Відповідно вони ще можуть вести бойові дії 2 – 3 роки.

Днями в повітряний простір України залетіло понад 50 "Шахедів". Українські сили відстріляли від 20 до 40 ракет середньої та малої дальності. А технологічний цикл виробництва цих ракет далеко не тиждень.

Тому Україні потрібно думати про дешеві ракети, які будуть знищувати носії керованих бомб – літаки. Поки це не буде зроблено, українським силам доведеться відступати – швидше чи повільніше,

– пояснив Рустамзаде.

Асиметричний підхід у війні, на його думку, дозволить призвести до того, що Росія швидше виснажиться.

Україна ефективно ліквідує російські танки, і їхній запас у ворога значно зменшився. Також ситуація з артилерійськими снарядами у росіян не дуже гарна.

Після відступу росіян від Києва у 2022 році, припустив він, Україні було потрібно застосувати стратегічне бачення війни. Проте деякі люди в керівництві вирішили, що зараз візьмуть Крим і росіяни за це "подякують". Водночас потрібно було розраховувати свої сили для тривалої війни: захоплення чи звільнення навіть цілої області – це лише фрагмент у цій війні.

Якщо Україна буде пристосовуватись під асиметричну війну, то Росія може виснажитись раніше. Однак якщо буде воювати конвенційно – як дві рівні сторони, тоді є багато питань щодо подальшого розвитку подій,

– підкреслив Агіль Рустамзаде.

Нагадаємо, що командир батальйону "Свобода" Петро Кузик розповів, що українські сили воюють на межі можливого – від мінімальних запасів того, що треба було б мати. Водночас у ворога, за його словами, переваг не так багато. Вони – у кількості людей, в кількості артилерійських гармат, мінометів. А також – в розвідувальних БпЛА, в кількості FPV, в стаціонарних розвідувальних системах. У всьому іншому – переваги противника відносно невеликі.