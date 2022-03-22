Війна йде не за планом Путіна, але він не демонструє готовність зупинитися: дані Держдепу

У Держдепі США заявили, що війна, яку почав Путін, йде не за його планом. Однак російський диктатор не демонструє готовності зупинитись.

Відповідну інформацію оприлюднив спікер Держдепу Нед Прайс. Це трапилось 21 березня – на 26-й день війни, яку Росія почала проти України.

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Путін не демонструє готовності зупинитися

У Держдепі США заявили, що Росія здійснює "жорстокі та холоднокровні бомбардування" в Україні, що приносять смерть і руйнування.

За словами Прайса, президент Володимир Зеленський та народ України продовжують демонструвати силу та мужність у боротьбі проти Росії.

Ми знаємо, що дипломатія вимагає від обох сторін щирої та сумлінної участі, але президент Путін не демонструє готовності зупинити атаку. Ми знаємо, що ця війна йде не за планом Путіна. Швидку перемогу було заблоковано Україною,

– заявив Прайс.

Ба більше, у Держдепі США пояснили, що Володимир Зеленський "ясно дав зрозуміти, що він відкритий до дипломатичного рішення".

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