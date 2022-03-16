Війна закінчиться для вас ганьбою, ізоляцією та репресіями, – Зеленський звернувся до росіян

Президент України оприлюднив вечірнє звернення за підсумками доби 15 березня. Володимир Зеленський також окремо й укотре спробував достукатися до росіян.

За словами Зеленського, повідомляє 24 канал, війна для жителів Росії закінчиться моторошними наслідками. Глава держави також закликав російських чиновників виступити проти війни.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Звернення Зеленського від 15 березня: війна для Росії завершиться ганьбою

"Громадяни Росії! Будь-хто з вас за наявності доступу до правдивих джерел інформації вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни", – з такими словами Володимир Зеленський звернувся до росіян.

Ганьбою та бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка ставитиметься до громадян Росії так само нелюдськи, як до українців ставилися ви, окупанти,

– чітко пояснив президент України.

Він також звернувся до всіх чиновників Росії та до всіх, хто має стосунок до чинної влади: "Якщо ви залишитеся на посадах, не виступите проти війни – міжнародна спільнота позбавить вас усього! Всього, що ви заробили за роки й роки".

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 15 березня: дивіться повне відео