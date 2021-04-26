Війна, зарплати та корупція: які проблеми найбільше турбують українців

Читать новость на русском

Станом на квітень 2021 року 40% українців найбільше турбує війна на Донбасі. Також серед актуальних проблем в Україні 36% людей називають низькі зарплати й пенсії.

Джерело:

Український інститут майбутнього

Кількість згадок про війну як про найбільш актуальну проблему в Україні зросла до 12%. Про це свідчить опитування Українського інституту майбутнього.

Раніше Війна, безробіття і COVID: які проблеми зараз найбільше турбують українців

До речі, питання війни у Центрі (43%) згадували частіше, ніж на Донбасі (41%). На Півдні про цю проблему в березні згадували 25%, а тепер – 35%.

Які ще проблеми є актуальними, на думку українців

  • Корупція – 31%;
  • висока "комуналка" – 29%. Хоча зазначили, що в лютому ця проблема турбувала 39% людей, вона посідала перше місце у рейтингу.
  • пандемія коронавірусу – 27%. Раніше проблема турбувала 16% українців.
  • зростання цін – 24%;
  • безробіття – 22%;
  • низька якість та висока вартість медичних послуг – 18%;
  • непрофесійність влади – 16%.
  • стан доріг – 12%;
  • падіння виробництва – 10%.
  • трудова міграція – 8%;
  • високі податки – 6%.

Серед іншого українців хвилює відсутність підтримки малого й середнього бізнесу, зростання рівня злочинності та недоступність якісної освіти.

Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 9 – 18 квітня 2021 року. Метод опитування – face-to-face. Кількість респондентів – 2400. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.