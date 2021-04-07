Війна завжди приходила Путіну на допомогу, – Яковина

Володимир Путін може відновити широкомасштабні дії на Донбасі, аби врятувати свій режим і зміцнитися у владі. Очільнику Кремля кілька разів вдавалось підняти свій рейтинг завдяки війнам.

І саме це для нього зараз є рішенням внутрішньополітичної ситуації в Росії. Таку думку висловив журналіст Іван Яковина у програмі "Що це було" на 24 каналі.

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Він пригадав, що Путін прийшов до влади завдяки війні в Чечні. Згодом, у 2008 році, він підтримав легітимність свого тандему з Медведєвим завдяки війні з Грузією. І у 2013 – 2014 роках президент Росії врятував рейтинги свого режиму, які обвалилися в прірву, за допомогою окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Війна завжди приходила до нього (Путіна – 24 канал) на допомогу,

– відзначив Іван Яковина.

Путіну треба підвищувати рейтинг перед виборами в Держдуму, – Яковина

За його словами, в очільника Кремля виникла серйозна проблема перед виборами в Держдуму у вересні 2021 року. Відтак йому потрібно якимось чином підвищити рейтинг і перебити порядок денний – ситуацію з Олексієм Навальним.

"Треба серйозніша подія, яку запустять у суспільну свідомість, аби замінити сюжет з Навальним", – підкреслив журналіст.

На його думку, є триєдина мета, чому Путін хоче організувати невелику звитяжну війну:

саме таким способом він завжди розв'язував проблему падіння своєї популярності;

це дозволить йому посилити свій вплив перед країнами заходу;

допоможе витіснити порядок денний з Навальним.

І для цього він запустив цю історію з нарощуванням військ біля українських кордонів,

– розповів Іван Яковина.

Загострення біля кордонів України: коротко

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

Кремль почав стягувати війська до Воронезької, Ростовської та Брянської областей під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Крім цього, очевидці публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму.



Росія розташувала війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу