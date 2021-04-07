Війна завжди приходила Путіну на допомогу, – Яковина

Володимир Путін може відновити широкомасштабні дії на Донбасі, аби врятувати свій режим і зміцнитися у владі. Очільнику Кремля кілька разів вдавалось підняти свій рейтинг завдяки війнам.
Джерело:24 канал
І саме це для нього зараз є рішенням внутрішньополітичної ситуації в Росії. Таку думку висловив журналіст Іван Яковина у програмі "Що це було" на 24 каналі.
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Він пригадав, що Путін прийшов до влади завдяки війні в Чечні. Згодом, у 2008 році, він підтримав легітимність свого тандему з Медведєвим завдяки війні з Грузією. І у 2013 – 2014 роках президент Росії врятував рейтинги свого режиму, які обвалилися в прірву, за допомогою окупації Криму та початку війни на Донбасі.
Війна завжди приходила до нього (Путіна – 24 канал) на допомогу,
– відзначив Іван Яковина.
Путіну треба підвищувати рейтинг перед виборами в Держдуму, – Яковина
За його словами, в очільника Кремля виникла серйозна проблема перед виборами в Держдуму у вересні 2021 року. Відтак йому потрібно якимось чином підвищити рейтинг і перебити порядок денний – ситуацію з Олексієм Навальним.
"Треба серйозніша подія, яку запустять у суспільну свідомість, аби замінити сюжет з Навальним", – підкреслив журналіст.
На його думку, є триєдина мета, чому Путін хоче організувати невелику звитяжну війну:
- саме таким способом він завжди розв'язував проблему падіння своєї популярності;
- це дозволить йому посилити свій вплив перед країнами заходу;
- допоможе витіснити порядок денний з Навальним.
І для цього він запустив цю історію з нарощуванням військ біля українських кордонів,
– розповів Іван Яковина.
Загострення біля кордонів України: коротко
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.
- Кремль почав стягувати війська до Воронезької, Ростовської та Брянської областей під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".
- Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Крім цього, очевидці публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму.
Росія розташувала війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу