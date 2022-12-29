Ситуація – у глухому куті: Буданов пояснив, чому Україна дуже чекає озброєння

Уже понад 300 днів триває війна російських терористів з Україною, однак бойові дії поступово заходять у глухий кут. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, аби уникнути патової ситуації – нашим військовим потрібно більше зброї від західних партнерів.

Буданов впевнений, що питання постачання нашій державі озброєння уже на стадії вирішення. Окрім того, в інтерв'ю журналістам BBC він констатував, що це вкрай важливо для нашої держави, аби ця війна не була затяжною.

Читайте також Закінчення війни у 2023 році: Жданов оцінив прогноз Буданова

Ні Україна, ні Росія поки не може досягти успіху

За словами Буданова, станом на кінець грудня цього року ні військові нашої держави, ні ворожої не можуть досягти значних успіхів. Власне, тому цей конфлікт може "заморозитись".

Ситуація просто тупикова. Не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони – теж,

– констатував він.

Однак начальник ГУР також зазначив, що Україна дуже чекає нових поставок озброєння, зокрема надходження більш досконалих систем ППО, артилерії та танків. Наразі зима сповільнила темпи наземних операцій України на лінії фронту. Водночас українським захисникам дуже непросто, оскільки протяжність лінії ведення бойових дій – понад 1 000 кілометрів та, окрім того, існує загроза відкриття ще одного напрямку бойових дій зі сторони Білорусі.

Якої саме техніки потребують ЗСУ та що уже надали Україні союзники

Аби досягти хоч якого результату, Кремль може вирішити оголосити чергову мобілізацію призовників, бо сприймає людей як "гарматне м'ясо". А от Збройним Силам нашої держави потрібна сучасна зброя, яка забезпечить ресурси для просування вперед.

Українське командування неабияк сподівається, що у наступному році країни Європи та Сполучені Штати передадуть нам усе необхідне озброєння, яким ми зможемо ліквідовувати окупантів. Зокрема, для цього українським військовим потрібні, як мінімум, 300 танків та 700 одиниць бойових машин піхоти.

Слід зауважити, що певні зсуви у цьому процесі є. Скажімо, нещодавно стало відомо, що у парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard 2. Там пояснили, що це може бути прикладом для інших країн того, як варто ефективно допомагати ЗСУ.

Окрім того, США у грудні ухвалили рішення про передачу Україні ППО Patriot. Експерти прогнозують, що на освоєння установки знадобиться близько 9 місяців, але насправді ці терміни можуть бути значно коротшими.



Що потрібно знати про ЗРК Patriot / Картинка 24 Каналу