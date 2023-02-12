Гинуть вже не тільки буряти: російська армія стає все більше "російською"

Група "Інформаційний опір" продовжує фіксувати імена похованих чи офіційно визнаних убитими (в самій Росії) російських військових.

У Росії змінився регіон, який лідирує у втратах

Станом на 6 лютого у списку було 13,4 тисячі верифікованих імен. Тобто тих, по кому немає жодних двозначностей, зрозумілий регіон походження, служби, місце похорону тощо. Загалом імен значно більше.

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В останні тижні динаміка така: за добу ми фіксуємо в Росії близько 100 нових могил. Це те, що публічно. Основне джерело – Бахмут. На такому масиві помітні зміни тенденцій.

Якщо близько 9 місяців у лідерах із зафіксованих втрат був Дагестан, нині беззастережний лідер – Краснодарський край, який є третім за чисельністю населення регіон Росії після Москви та Московської області. Там зафіксовано 802 убитих.

Причини "лідерства" Краснодарського краю в тому, що там розташований один з головних пунктів вагнерівців. Вони набирають людей з усіх усюд, але закопують поблизу. Також у Краснодарі діє група активістів, якій вдалося сфотографувати кілька цвинтарів та зафіксувати там реальну кількість поховань.

Якби такі активісти працювали в інших регіонах – кількість підтверджених втрат, попри всю цензуру, була б у рази більшою.

Статистика втрат росіян по регіонах

На друге місце вирвалася Свердловська область. Там зафіксували 502 убитих.

На третьому місці – Башкирія. Це 7-й за чисельністю регіон, перед ним є Ростовська область, в якій громадські втрати трохи менші.

Дагестан поки що на 4-му місці – 428 убитих.

Відразу за ним Челябінська область – 420 убитих. Незабаром цей регіон вирветься вперед.

Ці цифри вказують на те, як мобілізація змінила структуру втрат. Якщо перші місяці ховали професійну армію у місцях дислокації (Псков, Кострома, Тула, Улан-Уде, Владикавказ, райони Дагестану тощо), то нині потік трун наростає у регіони пропорційно чисельності населення, крім столиць.

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Війна для Росії стає все більше "народною"

Через інерцію цифр за перші місяці серед лідерів із втрат поки бовтається Бурятія. Це – аномалія. У Бурятії наклалося 2 фактори – дислокація у регіоні низки великих частин (десантники, танкісти, мотострілки, артилеристи) і загальна бідність (зручно для вербування найманців і здійснення мобілізації).

Але поступово буряти випадуть зі списку. Нині у ньому стрімко піднялися Самара, Ростов, Оренбург, Нижній Новгород, Волгоград. Тобто є баланс – чисельність населення та бідність. Російські війська стають дедалі більше "російськими".

Кремль частково досягнув результату – агресивна війна стала "народною". Як наслідок, додаються інші механізми підтримки окупаційних військ. Люди починають активніше підтримувати своїх близьких.

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Ось зараз час прикусити язики всім, хто захищає "простих росіян" від санкцій. Прості росіяни повинні відчути, щоб закралася нескладна думка – заради чого відправляти на забій близьких та страждати через це в тилу?

Нова публічна хвиля мобілізації в Росії не зможе оминути міста. Вже вдалося відтягнути початок хвилі на 3 тижні. Росіяни тиснуть, але позапланово сповільнилися. Ми також сповільнилися, але це інша історія.