Війни в Ізраїлі та Україні: наскільки відрізняються території боїв – показуємо на карті

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС фактично оголосили війну Ізраїлю. 24 лютого 2022 року російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення на територію України.

У світлі того, що останніми днями світова спільнота всю свою увагу сконцентрувала на ситуації в Ізраїлі, українці вирішили нагадати про масштаби великої війни всередині нашої держави.

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Масштаби бойових дій в Україні вражають

Для наочності нам показали дві мапи України. На одній із них можна побачити, як червоним кольором виведено невелику територію. Ймовірно, мовиться або про площу самого Сектора Гази, або про площу, на якій могли вести бойові дії бойовики ХАМАС.

Натомість друга карта демонструє карту бойових дій в Україні нині. Всі ті території, які наразі перебувають під окупацією російських загарбників, і які щоденно кров'ю та потом відбивають наші захисники.



Порівняння карт бойових дій в Україні та Ізраїлі / Карта з мережі

Площа Сектора Гази складає 365 квадратних кілометрів. Натомість площа тимчасово окупованого півострову Крим – 27 000 квадратних кілометрів.

Власне, у мережі виклали цю карту-порівняння не просто так. З її допомогою прагнуть достукатися до міжнародної спільноти та закликати її надати нам іще більше озброєння. Щоб Україна отримала все необхідне для звільнення територій з-під окупації.

Україна воює зі значно більшим ворогом

На цьому в ефірі 24 Каналу наголосив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зазначив, що по Ізраїлю б'ють некерованими ракетами. Та й площа країни менша, що дозволяє ефективно прикривати її з допомогою ППО.

Ми воюємо з набагато більшим ворогом щодо кількості техніки та ресурсів. Та й масштаби війни. Порівняйте довжину лінії фронту. Навіть якщо й Сирія увімкнеться. Це не порівняти з 1300 кілометрами лінії фронту в Україні та кількістю залучених військових,

– підкреслив Крамаров.

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що 7 жовтня Ізраїль фактично пережив те саме, що щоденно переживає Україна.

Якщо порахувати, скільки снарядів по нас летить щодня, керованих авіабомб, російських ракет, то Ізраїль вчора (7 жовтня – 24 Канал) пережив фактично те саме, що щодня переживає Україна. Але територія Ізраїлю – це одна область (України – 24 Канал),

– підкреслив Юрій Ігнат.

Він припустив, що по Ізраїлю, коли мовилося про атаку 2 тисячами ракет, били не лише ними, а й іншими снарядами. ХАМАС міг запускати РСЗВ типу "Град" чи "Смерч" і використовувати інші установки.