У війні винен не лише Путін

Боже… Під час обстрілів у Маріуполі було вбито 18-місячну дитину. Немає слів. Точніше – є.

І вони такі. Приготуйтеся. Так, Путін – диктатор. Це він наказав армії й він винен.

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Це допустили росіяни

Але він отримав усю цю владу – бо росіяни або голосували за нього, або мовчали та допустили. Допустили тортури та тортурні конвеєри, допустили початок війни, і зараз улюлюкають тисячами з тупими "На Київ", "Можемо повторити" та всіма цими нацистськими "Z", і під це мовчання чи схвалення – гинуть люди. Тисячі людей.

Багато тисяч, дорослі та діти, чоловіки та жінки, діти та літні, гинуть усі, бо бомбам і ракетам все одно, кого вбивати на своєму шляху. І Путіну – все одно.

А нам – ні. Не все одно. Тому ми зупинимо його всім світом. Щоб never again стало не красивою фразою з яскраво-червоним маком, а догмою, законом, єдиним для всього світу. Десятки років світ розумно міркував про підсумки Другої світової, проходили тисячі самітів та засідань ООН та Комітетів, Рад, палат, але все це виявилося марним перед новою війною у 21 столітті.

Гинуть діти, і це весь світ не в змозі зупинити разом. Значить, щось не так з нашим світом і наш прямий обов'язок – зробити ВСЕ, щоб світ став рішучим і сильнішим, і були прийняті зрозумілі правила гри, і щоб у жодного диктатора більше не було ілюзії, що він може все, і йому за це нічого не буде.

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Войну нужно остановить, а Путина отправить под трибунал

Війна має бути негайно припинена, Путін – взятий під варту і усунений, і щодо всіх причетних до війни, до всіх агресорів і всіх, хто підтримував війну та заробляв на ній, повинні бути вжиті такі заходи показово та безкомпромісно, щоб справді більше never again.

Ні війні! Путіна – у відставку та під трибунал! Батькам загиблої дитини – щирі слова співчуття… Але жодні слова не повернуть Вам дитину. І настав час усьому світу діяти, щоб не допустити нових трагедій, від слів штибу немає.

P.S. Тим, хто про методику писатиме "а ось 8 років..." відразу: перш ніж заїкнеться тут про "8 років", наведіть короткий звіт про Ваші дії протягом цих 8 років, далі – ніякі 8 років та інші НП не можуть вибачити або пояснити загибель цієї дитини, і тим більше ми всі повинні не ділити дітей на своїх і чужих, і спільними зусиллями припинити це пекло на Землі. Щоб жодна дитина не загинула!

P.S.2. Усім, хто небайдужий, хто виходить протестувати, хто поширює інформацію та висловлює думку, хто виступає проти війни – слова підтримки! Потрібно продовжувати. Ми повинні зупинити війну.

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