У боях за Україну загинув відомий лікар з Мелітополя Михайло Гапоненко
Джерело:"РІА Мелітополь"
У боях під Донецьком загинув відомий лікар із Мелітополя. З військовим попрощаються в Запоріжжі 4 квітня.
27 березня в боях під Донецьком загинув Михайло Анатолійович Гапоненко.
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Що відомо про загиблого героя
До початку повномасштабного вторгнення він працював у Мелітопольській міській стоматології. Мешканці міста і колеги знали Михайла, як високого професіонала, який любить людей, справжнього патріота.
Він був справжнім життєлюбом, душею компанії і дуже порядною людиною. Україну пішов захищати 2014 року,
– повідомляють колеги загиблого.
Відомо, що Михайло Гапоненко воював у підрозділі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" – штурмовий батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України.
Рідних у місті в бійця не залишилося. Поховають Михайла Гапоненка в Запоріжжі 4 квітня.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким Михайла Гапоненка. Вічна пам'ять герою
На війні загинув видатний захисник неба
- Україна втратила ще одного свого героя-захисника. Майор Денис Кирилюк загинув під час виконання бойового завдання.
- За своє життя герой здійснив понад 80 бойових вильотів. З них 70 – за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну – на знищення ворога.
- У серпні 2022 року Кирилюка нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Також герой отримав відзнаку "За участь в АТО". Окрім того, Кирилюк володів вогнепальною зброєю, яку отримав за заслуги від Міністерства оборони.