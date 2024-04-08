На фронті загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка, який прорвався в оточений Маріуполь і повернувся
Джерело:Василь Мулік
У березні 2024 року на війні з Росією загинув військовий льотчик, командир екіпажу гелікоптера Мі-8 Віталій Пляка. Саме йому вдалось у 2022 році прорватись в оточений Маріуполь, а після цього повернутись.
В останню путь захисника провели в суботу, 6 квітня, на столичному Лісовому кладовищі. Трагічну звістку повідомив пілот 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" Василь Мулік – він був побратимом загиблого.
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До лав ЗСУ Віталій Пляка вступив на початку повномасштабного вторгнення.
Цей немолодий, з ніг до голови вкритий татуюваннями, дядько – завжди на позитиві. Усміхнений, кожної миті готовий до пригод і авантюр. Ми познайомились з ним вже за "широкомасштабки". І він для мене – приклад чогось дійсно справжнього. Справжньої людини. Справжнього громадянина. Справжнього льотчика,
– написав Мулік.
Льотчик загинув через ураження гелікоптера з російського ПЗРК.
Поховали у минулу суботу, на Лісовому. І зараз десь там, серед хмаринок – я впевнений – Петрович, хитро посміхаючись, дратує і тролить ангельську братію своїми татуюваннями, а з колонки-ДжиБіЕльки грає AC/DC,
– додав побратим загиблого.
Вони віддали життя за Україну
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