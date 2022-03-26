Війною на нас пішла країна, яка обіцяла нам безпеку, – Зеленський
26 березня 2022 , 10:27Читать новость на русском
Володимир Зеленський нагадав, що Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал. Натомість ми отримали письмові обіцянки безпеки від країни, яка почала проти нас війну.
Україна у 90 роках зробила найбільший внесок у захист світу від ядерних катастроф. Жодних гарантій безпеки за це держава не отримала.
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Найбільший прояв несправедливості
Президент констатував, що це найбільший прояв несправедливості, який тільки можна побачити.
Обіцянки не стали гарантіями. А війною проти нас пішла якраз одна з держав, яка обіцяла нам безпеку,
– сказав Зеленський.
Ба більше, несправедливість – основа того, що зараз Росія робить протиУкраїни. Тому тепер нам треба реальні гарантії.
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