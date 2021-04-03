Війну має закінчити той, хто її розпочав, – Кравчук

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Леонід Кравчук заявив, що конфлікт на Донбасі розв'язала Росія. Саме тому закінчувати його обов'язок не Києва, а Москви.

Джерело:

"Дождь"

Що заявив Кравчук

Президент Росії Володимир Путін не має наміру припиняти війну на Донбасі. Про це сказав лідер української делегації для участі у ТКГ.

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У російської влади нема намірів повертатися до відносин, які були до цього. Не треба сьогодні говорити про дружбу, старшого та молодшого брата. Це все – пропагандистські вигадки,
– заявив політик.

Він додав, що слід говорити про нормальні відносини. "У нас є велика територія спільного кордону. Було б добре, якби у нас не було конфліктів", – пояснив Кравчук.

Зауважимо, раніше лідер делегації казав, що пропонуватиме у ТКГ "великоднє перемир'я" на Донбасі. Адже на свята люди більше ходитимуть на вулицю, відповідно існуватиме загроза від проросійських бойовиків.

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Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу