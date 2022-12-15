Військовий шлях війни може перейти у дипломатичний: Зеленський назвав умову

Повномасштабна війна теоретично може перейти у русло дипломатії. Однак це можливо лише за однієї умови. Путін має відійти до конкретної межі.

ЗСУ повинні йти до своїх кордонів. Інакшого варіанту немає, бо тоді Росія повернеться. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський.

Читайте також Зеленський запевнив, що Путін житиме довго, але є умова

Де гарантії безпеки

Президент зауважив, що кінець війни вже зрозумілий. Втім, Україна досі не в НАТО. Відтак виникає питання щодо гарантій безпеки.

Якщо Путін повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні,

– додав український лідер.

За словами Зеленського, треба дивитися на реальну картину. Світ має продемонструвати – економічно, санкціями та ізоляцією, – що за агресію потрібно платити. Спочатку відійти на кордон, а потім заплатити.

Коли можна перейти до дипломатії

Президент наголосив, що глава Кремля вбиває людей з обох сторін – не шкодує нікого. Він забирає життя наших людей і посилає своїх громадян на смерть.

Тому Зеленський підсумував, якщо Путін відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Таким чином лише агресор може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. До цього моменту українська армія буде рішуче захищати свої землі.

Політик додав, чим швидше закінчиться війна, тим довше російський президент буде жити.