Війну з Росією не можна виграти лише військовим чином, – Тополя

Війну на Донбасі можна виграти лише комплексно. Насамперед важливо виховувати правильне покоління людей, з зовсім інакшим мисленням.

Про це у програмі "11 запитань" розповів соліст гурту "Антитіла", волонтер Тарас Тополя. І додав, важливо діяти саме стратегічно.

Читайте повний текст інтерв'ю Залишається "совок" і показуха, – Тополя відверто оцінив стан української армії

Я не впевнений, що ми можемо виграти цю війну лише військовим чином,

– підкреслив музикант.

Він переконаний, що це можливо втілити лише комплексно:

на інформаційному фронті;

в полях;

на економічному фронті.

На його думку, найважливішим є виховання й освіта. Адже тактично навряд чи Україна може досягнути якихось результатів на близьких обріях. Натомість стратегічно потрібно виховувати нове покоління і прошивати їм мізки трошки по-іншому.

Тому що ця війна стала можливою і відбулась лише тому, що певному поколінню людей неправильно мізки прошили,

– зазначив Тарас Тополя.

Він припустив, це може стати приреченою історією, якщо Україна поверне території з людьми, які ментально та інформаційно перебувають в іншій парадигмі.

Ми протистоїмо найбільшій військовій машині на континенті, – Тополя

Фронтмен групи "Антитіла" підкреслив, що хоче, аби був відданий наказ і швидким чином окуповані території звільнили від російських найманців.

Звичайно, я хочу цього. Але з іншого боку, я розумію – наскільки це реально? Мабуть, поки що ні. Ми протистоїмо найбільшій військовій машині на континенті. Це фактор, який не можна не враховувати,

– прокоментував він.

І додав, що політичний тиск – санкції Європи, Америки – ослаблюють Росію.

Тарас Тополя зауважив, Росія завжди готувалася до континентальної війни, і в неї все на це налаштовано. До того ж країна володіє величезним військовим потенціалом і має найбільше броньованих одиниць на континенті.

"Тому наші відносини найближчим часом будуть драматичні і напружені", – підсумував він.

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Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу