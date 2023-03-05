Між Шойгу та генералом Мурадовим конфлікт через вимогу взяти Вугледар, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.
У Генштабі ЗСУ розкрили подробиці суперечок у вищому керівництві Росії.
Дивіться також Україна збила Су-34 біля Єнакієвого: відомо ім'я загиблого російського майора
Чому між Шойгу та генералом Мурадовим виник конфлікт
У лютому 2023 року Путін присвоїв командувачу східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.
Натомість зараз, за даними Генштабу ЗСУ, Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.
За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки,
– повідомили у Генштабі.
Втрати росіян у війні – колосальні
Від початку повномасштабної війни в Україні станом на ранок 5 березня 2022 року на фронті загинули щонайменше 153 120 російських військових.
Також окупанти втратили понад 3414 танків, 6 692 бойових броньованих машин, 2 426 артилерійських систем, 488 РСЗВ, 248 засобів ППО, 302 літаки, 289 гелікоптерів – 289, 18 кораблів та катерів, понад 2 тисячі безпілотників та багато іншої техніки.
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ