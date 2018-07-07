"Вийшла підміна понять": Тіна Кароль розкритикувала участь Alekseev у Євробаченні від Білорусі

Українська виконавиця Тіна Кароль перебувала з концертом у Палаці Республіки в Білорусі. В ексклюзивному інтерв’ю зірка зауважила, що для представлення країни важливо, який паспорт має виконавець.

Про це вона розповіла в "Комсомольская Правда в Беларуси".

На запитання журналістів, чи варто відправляти від своєї країни людину з іншим громадянством, вона відповіла заперечно.

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"Не дивилася цей виступ. Думаю, не варто. Для цього є громадяни Білорусі, щоб представити свою країну. Навіть якби вони не потрапили у фінал, це все-таки конкурс, де зустрічаються країни. Якби Alekseev прийняв громадянством, це був би вибір – я хочу бути білорусом. Але тут вийшла підміна понять", – прокоментувала участь українського виконавця Alekseev у Євробаченні-2018 від Білорусі.



Тіна Кароль для "Комсомольская Правда в Беларуси"

Артистка додала, що для представлення країни важливо, з яким паспортом бере участь у конкурсі виконавець.

Ми в своїй країні, в Україні, навчилися говорити те, що думаємо. Ми не боїмося і не ховаємося. Зараз я говорю те, що думаю. Дійсно, Білорусь мав представляти артист з білоруським паспортом. Так, це важливо для представлення країни,

– підкреслила співачка Тіна Кароль.

Alekseev – "Forever": дивитись відео онлайн

Нагадаємо, що про намір виборювати право представляти Білорусь на Євробаченні-2018 у Лісабоні Alekseev заявив 9 січня. Згодом він прокоментував, що спершу подавався на Національний відбір Євробачення-2018 в Україні, але згодом відкликав свою заявку. За словами Alekseev, він себе вважає і білоруським співаком, оскільки активно гастролює у цій країні.



За результатами білоруського національного відбору він представляв Білорусь на Євробаченні-2018 в Лісабоні, Португалія, з композицією "Forever". На конкурсі співак виступив восьмим у першому півфіналі і не потрапив до фіналу.