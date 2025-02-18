Макрон відповів, чи готова Франція відправити в Україну свої війська для участі у війні

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 18 лютого, заявив, що його країна не відправлятиме в Україну свої сухопутні війська для бойових дій проти Росії.

Відповідну заяву французький лідер озвучив в інтерв'ю регіональній щоденній пресі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Liberation.

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Чи розглядає Макрон відправку військ

Президент Франції припускає можливість відправки "експертів або навіть війська в обмеженій кількості, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність" для гарантування безпеки України у разі укладення потенційної мирної угоди з Росією.

Це те, про що ми думаємо з британцями,

– заявив він.

За словами Еммануеля Макрона, наразі він розглядає ймовірність ухвалення важливого рішення у межах майбутніх можливих переговорів стосовно "миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй". Вона б мала контролювати ситуацію вздовж лінії фронту.

До слова, раніше Макрон наголосив на ризику, що без надійних гарантій безпеки для України припинення вогню може повторити долю Мінських домовленостей. Також заявив про необхідність міцного і тривалого миру в Україні. Підкреслив, Росія повинна припинити свою агресію.