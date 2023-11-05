Сухопутні війська Ізраїлю оточили Сектор Гази: ЦАХАЛ вийшов до моря

Армія оборони Ізраїлю вийшла на узбережжя Гази. Це сталося у рамках розширеної наземної операції єврейської держави.

Ізраїльські військові досягли позицій на узбережжі Гази. Про це у неділю, 5 листопада, повідомив ЦАХАЛ.

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Що розповів ЦАХАЛ

Представники ЦАХАЛ заявили, що 36-а дивізія Армії оборони Ізраїлю досягла узбережжя, коли намагалася оточити палестинських бойовиків та завдати ударів по об'єктах ХАМАС у Газі.

За 12 годин військовослужбовці підрозділу вразили близько 50 об'єктів, у тому числі у зоні бойових дій, оперативні резиденції, форпости, військові позиції та підземну інфраструктуру, а також у ближньому бою ліквідували терористів,

– мовиться у повідомленні ЦАХАЛ.

Ізраїль не припинятиме вогонь

Про оточення Гази Армія оборони Ізраїлю повідомляла кілька днів тому. Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі дав зрозуміти, що єменським хуситам та Хезболлі не вдасться відвернути єврейську державу від операції проти палестинських бойовиків.

За його словами, місто Газа є центром діяльності ХАМАС. Також Хагарі наголосив, що питання щодо припинення вогню на цей час взагалі не розглядається Ізраїлем.

Що кажуть експерти про Сектор Гази