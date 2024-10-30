Україна може призначити спеціального представника в Південній Кореї, – ЗМІ

У Південній Кореї у середу, 30 жовтня, повідомили, що ведуться переговори з Україною щодо візиту спеціального представника Києва до Сеулу. Така співпраця між країнами ведеться задля посилення відповіді на розгортання військ Північної Кореї у Росії.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap. Наразі у розвідці Південної Кореї стверджують, що йдеться про щонайменше 11 000 північнокорейських солдатів, частина з яких знаходиться поблизу кордону з Україною.

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Україна та Південна Корея домовилися про обмін делегаціями

У вівторок, 29 жовтня, Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.

"Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль домовилися посилити обмін розвідданим..., активізувати контакти на всіх рівнях, ... щоб виробити стратегію дій та перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій", – повідомляли в Офісі президента.

Yonhap із посиланням на високопоставленого чиновника повідомило, що це займе небагато часу.

Українській стороні знадобиться день – два, щоб призначити спеціального представника та остаточно скласти план візиту та проведення тут переговорів,

– пишуть там.

Південнокорейський чиновник також додав, що розглядається можливість відправити групу "для моніторингу північнокорейської військової діяльності, щоб оцінити потенційні наслідки для безпеки". Він стверджує, що Пхеньян може отримати військову технологію від Росії в обмін на розгортання своїх військ і навчитися сучасної тактики ведення війни.

"Північнокорейські солдати, схоже, носять російську військову форму та спорядження, що може свідчити про їх інтеграцію у військову систему Росії", – пише видання.

До того ж, щоб запобігти соціальним заворушенням, КНДР обмежила використання мобільних телефонів серед своїх військових, а родинам солдатів, які наразі перебувають у Росії, розповіли, що ті проходять навчання.

Зверніть увагу! 24 Канал намагався сконтактуватися із Міністерством закордонних справ щодо призначення спецпредставника України у Південній Кореї, але відповіді не отримав.