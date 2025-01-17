В ISW назвали терміни, коли військові КНДР можуть бути повністю ліквідовані на фронті

Північнокорейські війська, які беруть участь у війні Росії проти України, зазнають значних втрат. Увесь контингент з 12 000 військовослужбовців КНДР може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що втрати північнокорейських військ становлять приблизно 92 солдати на день з моменту початку участі в боях.

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Які втрати військ КНДР на фронті

Президент України Володимир Зеленський на початку січня 2025 року заявив, що в Курській області було вбито або поранено 3800 військовослужбовців з КНДР. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), станом на 13 січня 300 північнокорейців загинули в боях і ще 2700 були поранені в Курській області.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що війська КНДР беруть участь у "невеликих" зіткненнях у Курській області.

В ISW пояснили, що якщо такі темпи втрат збережуться, увесь контингент із 12 тисяч північнокорейських солдатів може бути знищений за 12 тижнів – тобто до середини квітня 2025 року.

Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що є характерним для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою, і якщо так, то коли саме,

– зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським військовим на Курщині вдалося взяти в полон двох солдатів Північної Кореї. Згодом виявилося, що вони працювали в Головному розвідувальному бюро, яке є ключовим військовим розвідувальним агентством КНДР.