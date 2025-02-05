Була складна ситуація: військовий відповів, чому зникли корейці на Курщині

Військові Північної Кореї зазнали суттєвих втрат на Курщині. Вже були повідомлення про те, що їх відвели. А далі ситуація може розвиватися по-різному.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що надзвичайно складною ситуація в Курській області була у січні. Саме тоді росіяни разом з військами КНДР щоденно робили величезну кількість атак. Відповідно у них суттєво зросли втрати.

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Що буде далі з військами КНДР

Судячи з усього, Росія не надто добре навчала північнокорейські підрозділи. Вони не завжди були готовими до протидії дронами. Диктатору Кім Чен Ину цілком могло не сподобатися, як Росія використовує його війська. Можливо, зараз там вирішують, як саме застосовувати ці підрозділи на фронті.

Зверніть увагу! Наприкінці січня у Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що вже 3 тижні не бачили північнокорейських військ у Курській області.

За різними повідомленнями, Північна Корея дійсно відвела свої підрозділи з лінії фронту у Курській області. Далі є 2 найімовірніші варіанти розвитку подій.

Значної активно військ КНДР зараз не видно. Це може свідчити про 2 факти. Або їх відвели на перегрупування та доукомплектацію. Або ж їх взагалі відвели і будуть замінювати російськими військами,

– сказав Мусієнко.

У розвідці Південної Кореї також говорили про те, що десь з середини січня війська Північної Кореї не беруть участь в бойових діях. Ймовірно, їх відвели через великі втрати.