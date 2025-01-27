Війська КНДР могли тимчасово відступити на Курщині: у Sky News розповіли деталі

Північнокорейські війська, ймовірно, тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області після значних втрат. Люди Кім Чен Ина можуть аналізувати помилки, допущені під час перших кривавих зіткнень з українськими солдатами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Медіа взяло інтерв'ю в українських військових. Північні корейці доглядають за пораненими або навіть очікують на підкріплення.

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Яка ситуація на Курщині

Українець вважає, що відступ північних корейців лише тимчасовий. Найманці продовжують атакувати, незважаючи на обстріли з боку українських сил і втрати серед своїх товаришів, бо мають "промиті мізки".

Я думаю, що вони скоро повернуться,

– сказав командир із позивним "Пульс".

Північнокорейські військові продовжують відмовлятися здаватися в полон живими. "Пульс" стверджує, що один із них навіть кричав "За генерала Кім Чен Ина" перед своїм самогубством.

Найманці мають краще екіпірування, ніж багато росіян, включаючи гвинтівки та форму. Проте відчувається брак важкої бронетехніки, вони пересуваються лише пішки.

Спершу послідовники Кім Чен Ина так і атакували – "немов щось з часів Другої світової війни", групами по 20, 40 чи 60 осіб, роблячи себе легкою мішенню.

За словами "Пульса", солдати із Північної Кореї "чисто поголені та ідеально доглянуті, як моделі". Визначити їхній вік важко, зовні їм було "від 25 до 35, а можливо й до 40 років".

КНДР може збільшити контингент у Росії

Участь північнокорейського контингенту у війні проти України продовжують приховувати. Солдати в білих шоломах знищують докази своєї присутності в зоні бойових дій, забираючи поранених і загиблих.

До слова, у Південній Кореї вважають, що КНДР незабаром може відправити новий військовий контингент до Росії.

Поповнення може замінити скорочуване угруповання на Курщині до середини квітня 2025 року, що дозволить зберегти темпи піхотних атак.

ISW продовжує припускати, що високі втрати Північної Кореї й труднощі з оперативною сумісністю з російськими військами вплинуть на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з участі у російській війні,

– написали аналітики Інституту вивчення війни.