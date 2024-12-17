Росіяни використовують переважно боєприпаси КНДР на фронті, – боєць бригади "Рубіж"

Північна Корея посилено допомагає Росії у війні проти України. Окупанти переважно використовують артилерійські снаряди з КНДР, які мають свої особливості.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади “Рубіж” НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що співпраця Росії та Північної Кореї триває. КНДР надає країні-агресорці досить широкий спектр різного озброєння.

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Чим особливі снаряди з КНДР

Як наголосив військовий, Північна Корея передає Росії як ракетне озброєння, так і боєприпаси до артилерії. Була інформація також про далекобійні артилерійські системи, але офіцер особисто не бачив, щоб окупанти їх використовували.

Зараз Росія переважно застосовує боєприпаси з Північної Кореї. Там є свої нюанси.

Ці боєприпаси доволі сумнівної якості та походження. Звісно, деякі доволі непогано спрацьовують. Але через низьку якість насамперед страждає точність. Були неодноразові випадки, що ці снаряди знищували самі артилерійські системи росіян. Вони вибухали в каналі ствола,

– розповів військовий.

Це – позитивний момент. Але, на жаль, в окупантів є величезна кількість різних артилерійських систем. Тому на інтенсивність бойових дій наразі це мало впливає.

Додамо, що окупанти почали застосовувати війська КНДР на Курщині. Сили спеціальних операцій України вже показали відео, як знищили 50 північнокорейських військових.