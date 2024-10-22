Литва пропонує направити в Україну війська ЄС у відповідь на солдатів КНДР у Росії

Європейським країнам настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення військ в Україні. Ідея стає актуальною, оскільки тисячі північнокорейських солдатів незабаром можуть приєднатися до Росії для участі у війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс.

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Якщо інформація про те, що російські каральні загони оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, нам доведеться повернутися до "черевиків на землі" та інших ідей, запропонованих Макроном,

– заявив він.

Президент Франції висунув цю пропозицію в лютому, проте її відразу відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що жодні європейські чи натовські війська не будуть розміщені в Україні.

"На жаль, ми знову відстаємо і діємо пасивно, але я вірю в нашу спільну здатність вжити всіх необхідних проактивних кроків для втілення ідей президента Макрона в дії", – додав Ландсбергіс.

На даний момент західні лідери з обережністю ставляться до повідомлень про північнокорейців, які прямують до України.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден сказав, що поки немає консенсусу щодо дозволу для України на удари далекобійною зброєю по Росії. Але він натякнув, що все ще може змінитися.