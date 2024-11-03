Південна Корея розглядає можливість посилення підтримки України через дії КНДР, – ISW

Південна Корея може посилити підтримку України. Це відбувається на тлі розміщення північнокорейських сил поблизу російського кордону з Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Раніше також зазначалося, що Південна Корея розглядає можливість відправлення групи військових спостерігачів в Україну.

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Південна Корея розглядає всі сценарії

У міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юла запитали про можливе відправлення зброї в Україну після розміщення північнокорейських військ на території Росії.

У відповідь він заявив, що "розглядаються всі можливі сценарії". Чо також підкреслив, що Південна Корея контролюватиме участь північнокорейських військ та "вигоди", які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.

2 листопада Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що за останній тиждень російські війська перекинули 7000 додаткових північнокорейських військовослужбовців у райони поблизу кордону з Україною.

За даними розвідки, росіяни озброїли корейців 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/НВЧ, протитанковими керованими ракетами (ПТРК) "Фенікс" та протитанковими гранатометами РПГ-7.