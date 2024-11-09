Є просте рішення, – американський політик сказав, як Трамп може вплинути на війська КНДР в Росії

Солдати з Північної Кореї долучились до війни на боці Росії та перебувають у Курській області, де вчасться керувати FPV-дронами. Кім Чен Ин використав своїх військових в межах бартеру з Путіним, аби обміняти їх на інші речі, які захотів отримати від Росії.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив колишній конгресмен-республіканець Джефф Девіс, зазначивши, що це ознака відчаю КНДР.

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Режим Кім Чен Ина може послабитись

Девіс вважає, що військові, які прибули з Північної Кореї в Росію, аби воювати проти ЗСУ, вже ніколи не зможуть повернутися додому. Він також припустив, що новобраний президент США Дональд Трамп приділить увагу цій ситуації з залученням Росією військ КНДР.

До відома! В Росії перебувають близько 11 тисяч солдатів з Північної Кореї, частина з них вже долучилась до боїв.

"Є просте рішення для цього. Думаю, що Трамп матиме розмову про це з військовими в американських Збройних силах. Я б дозволив Україні бити по Росії. Чим більше невдач зазнає Північна Корея, тим більше це послабить режим Кім Чен Ина в економічній сфері. КНДР перебуває в жахливому становищі, тому що морить голодом своїх громадян та армію, щоб мати змогу виготовляти ракети", – озвучив Девіс.

Нагадаємо, першочергово російський генштаб долучив північнокорейських солдатів до бойових дій на Курщині. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед військових КНДР вже є втрати.

Він наголосив на тому, що реакція міжнародних політиків на таку ескалацію з боку Росії нині є недостатньою і це призведе до збільшення кількості військ Північної Кореї на полі бою проти України.