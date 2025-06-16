Мінус понад половина війська: розвідка Британії оновила втрати КНДР у війні проти України

Тисячі військових з Північної Кореї загинули або були поранені під час бойових дій російської армії проти ЗСУ. Втрати становлять понад половину особового складу, який КНДР направила до Росії.

Війська КНДР, які воюють на боці Росії, ймовірно, втратили вже понад 6 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Британії.

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Втрати серед військових КНДР у російсько-українській війні

За даними розвідки, втрати особового складу Північної Кореї стали наслідком масштабних піхотних атак на Курщині. Проте вони й надалі направляли незначну кількість підкріплень.

Як йдеться в повідомленні, Пхеньян втратив вже 6 тисяч людей. Загалом направили до Росії 11 тисяч північнокорейських солдатів, яких згодом перекинули тільки на один напрямок – Курський.

Зазначається, що 4 червня 2025 року секретар Радбезу Росії Сєргєй Шойгу зустрічався з Кім Чен Ином. Імовірно, вони обговорювали військову співпрацю щодо бойових дій в Україні.

Раніше повідомлялось, що двоє поранених північнокорейських солдатів потрапили в полон до українських військових. Їх доставили до Києва для допиту Службою безпеки України. Тоді, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни роблять усе можливе, аби запобігти захопленню солдатів КНДР у полон. Зокрема, їх добивають або кидають у штурми з мінімальним захистом.