Мляво і безхребетно: чому Захід так слабо реагує на війська КНДР в Україні

Північна Корея вже напряму бере участь у війні проти України. Натомість союзники так і досі не спромоглися на рішучі кроки щодо підтримки нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що в Росії з КНДР формується справжній військовий союз. Вже була інформація, що аналогічну угоду Москва готує і з Іраном. На це потрібно реагувати. Це – безпрецедентні події.

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Чому Захід так слабо реагує

Як наголосив Яковенко, війна в Україні поступово розростається в масштабах. Поки незрозуміло, як саме Росія вирішить застосувати підрозділи з КНДР. Є багато питань щодо військового потенціалу цих 12 тисяч особового складу та як вони можуть бути вбудовані в систему окупаційної армії.

Але видно, що Захід не знає, як на це реагувати. Тамтешні демократії опинилися у певній "пастці". Вони постійно зважають на думку виборців і не готові йти на радикальні рішення. Так втрачається час та хороші можливості.

Вони не знають, як відреагують виборці, політична та експертна спільнота. Західні демократії обмежені такими речами. Диктатурам простіше. Кім і Путін не зважають на думку населення. А західні демократії обмежені такими речами. Також йде зменшення політичного лідерства. Зараз ніхто на Заходу не вийде на трибуну і не скаже, що думає,

– зауважив Яковенко.

Дещо раніше Сполучені Штати були стурбовані через повідомлення про можливу участь військ КНДР у війні в Україні. Тоді вони не підтверджували, що північнокорейські військові допомагають Росії.