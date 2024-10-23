У ЦПД пояснили, чому Росія не приховує участь солдатів КНДР у війні

Росіяни не приховують участь солдатів КНДР у війні, оскільки українська та південнокорейська розвідки знають про кількість військових та маршрути їхнього переміщення.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Та є ще одна причина, спрямована на українців – як цивільних, так і військових.

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Чому Росія не приховує участь солдатів КНДР у війні

Як зазначив Коваленко, розвідка України та Південної Кореї володіють інформацією про маршрути переміщення та кількість північнокорейських солдатів, тому Росія не приховує їхню участь у війні. До того ж складно затаїти 2 бригади по 6 тисяч людей, яких готують до бойових дій.

Вони розуміють, що ховатися беззмістовно. Але звісно, не підтверджують, що формуватимуть якісь підрозділи,

– наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

Росіяни використовують північнокорейських військових для пропаганди страху, завищуючи їхню реальну кількість. Деякі "воєнкори" пишуть, що буцімто 100 – 150 тисяч солдатів КНДР братимуть участь у війні проти України на боці Росії. У такий спосіб ворог хоче залякати цивільних українців та наших захисників.

Але добре, що лунає офіційна інформація про кількість військ, куди вони будуть залучені, що спочатку братимуть участь на Курщині, далі, можливо, перемістяться у прикордоння Бєлгородської області. Ці плани доволі швидко стають відомі, і так буде надалі. Тому ці фейки про 100 – 150 тисяч наразі не спрацьовують у плані страху,

– резюмував Андрій Коваленко.

До слова, розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила 3000 військових до Росії для участі у війні проти України, згодом очікується збільшення цієї кількості до 10 000.