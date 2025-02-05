"Набули" бойового досвіду: чи вигідно Кім Чен Ину повернути війська КНДР на фронт

Північнокорейські війська, які перебували у Курській області, зазнали шалених втрат. Проте вже майже впродовж місяця вони не спостерігаються на цьому напрямку. Водночас не можна виключати, що Кім Чен Ин поверне їх на фронт.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, з якою метою північнокорейська влада відправляла свої війська в Росію і чи виправдались її очікування. Також Володимир Зеленський зауважив, що з майже 12 тисяч військовослужбовців КНДР, що воювали проти України, 4 тисячі вже загинули.

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Перед КНДР постає стратегічне питання

Маломуж наголосив, що готувалось приблизно 30 тисяч північнокорейських військових для відправлення на фронт. Проте на Курський напрямок перекинули тільки 11,5 тисяч. Ще декілька тисяч готується на Далекому Сході. Наразі вони там перебувають, тому що виникла пауза через великі втрати у війську КНДР.

Кім Чен Ин надавав Росії не тільки військових, але й свої балістичні ракети типу "Іскандер", гармати, боєприпаси, але тепер, на думку генерала армії, бачить, що росіяни не можуть відтиснути українські війська з Курської області.

Було також завдання провести підготовку північнокорейських військовослужбовців та щоб вони набули бойового досвіду на полі бою. І вони "набули", залишившись там в землі або зазнавши важких поранень,

– підкреслив він.

Тепер, за його словами, постає стратегічне питання, чи направить КНДР нові війська, тому що це буде не тільки підривом обороноздатності Північної Кореї. Найголовніше, що еліта північнокорейської армії загине, а Кім Чен Ин не виконає завдання, які він ставив.

Удвох з Путіним вони хотіли завойовувати все. А потім Росія мала передати КНДР технології щодо розробки нових балістичних ракет. Вони мали бути націлені на США, і Трамп про це знає,

– припустив він.

Під час його попереднього президентства навіть готувалась операція по Північній Кореї, яка тоді розробляла ракетні балістичні програми проти не тільки Південної Кореї і Японії, а й США.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ повідомляють, що у Північній Кореї родини молодих чоловіків дають хабарі, що становлять суму рівнозначну у понад 100 середніх місячних зарплат, щоб підробити діагнози туберкульозу і у такий спосіб запобігти відправленню їх на російський фронт.

Тоді насамперед ЦРУ та Пентагон провели потужні заходи для того, щоб нейтралізувати цю програму. А на завершальному її етапі відбулась зустріч Трампа з Кім Чен Ином. Проте це вже були підсумки ефективного плану щодо нейтралізації програм КНДР та недопущення ядерної війни,

– відзначив генерал армії.

Зараз Кім Чен Ин розчарувався, адже північнокорейські військові не набралися досвіду, як планувалося. Ідея, за словами Маломужа, була такою, що сили, які проведуть бойову підготовку в Україні, потім повернуться на Корейський півострів і підуть на Південну Корею. Про цей задум, як зауважив він, вже знають і США.

Однак цей план провалився, зараз зрозуміло, що перспектив наступу там точно не буде. Тепер в цей процес включиться Дональд Трамп, пам'ятаючи попередній досвід, щоб не допустити передачу російських технологій, зокрема, по ядерній програмі, в КНДР,

– сказав Микола Маломуж.

Нагадаємо, що, за словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ Олександра Мусієнка, зараз не спостерігається значної активності військ КНДР. За його словами, це може свідчити про 2 факти: їх відвели на перегрупування та доукомплектацію або взагалі відвели і будуть замінювати російськими військами.