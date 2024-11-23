Солдати КНДР скоро почнуть воювати проти України, – Ллойд Остін

Війська КНДР наразі не брали участі в бойових діях. Однак вже скоро північнокорейські військові долучаться безпосередньо до війни на фронті проти України.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Війська КНДР ще не брали участі у бойових діях

Ґрунтуючись на тому, чого навчалися (північнокорейські солдати – 24 Канал), як вони були інтегровані в російську підготовку, я повністю очікую, що незабаром вони візьмуть участь у бойових діях,

– каже глава Пентагону.

За його словами, наразі немає жодного істотного доказу того, що північнокорейські військовослужбовці вже "беруть активну участь у бойових діях". Своєю чергою Південна Корея каже, що Росія паралельно постачає паливо, зенітні ракети та економічну допомогу КНДР в обмін на війська.

За даними Києва, Москва зібрала близько 50 тисяч солдатів, у тому числі кілька тисяч північнокорейців, щоб відновити контроль над районами Курської області, які взяла під контроль українська армія.

До речі, ISW повідомляло, що Росія також надала КНДР системи протиповітряної оборони та ракети до них. Однак тип систем ППО, які Росія надала Північній Кореї, залишаються невідомими. Південнокорейські експерти припустили, що Росія могла надати комплекси С-400.