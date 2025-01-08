Путін береже війська КНДР більше, ніж свої: Кім Чен Ин міг залякати диктатора

Північні корейці мають кращі умови за росіян на полях бою. У них якісна амуніція та ставлення більш поблажливе. Російський диктатор, ймовірно, вимушений був піти на такі умови.

Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 Каналу припустив, що коли Кім Чен Ин відправляв війська воювати на боці Росії проти України, то умови служби північних корейців були прописані в відповідному договорі. Владімір Путін змушений ставитись до них добре, аби не розсваритися з корейським "другом" і продовжити залучати нових корейців до війни проти України.

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"Видно, росіянам дали прямий наказ їхні політруки, як працювати з корейцями, як їх треба берегти і чому це варто робити. Тому що може пройти кілька ротацій, і вони скажуть, що до наших так погано ставились, а Кім Чен Ін скаже: далі я більше вам людей не дам", – розповів Михайло Макарук.

Короткий екскурс у війну

Він додав, що коли північні корейці приїхали воювати, то росіяни розподілили їх по взводах, приставили командирів, видали екіпірування, зброю та амуніцію. Детально війська КНДР росіяни не вводили у курс справи. Макарук каже, що коли стало відомо про те, що північні корейці долучаться до російських військ, багато хто жартував про їх неспроможність воювати.

Казали раніше, от північні корейці приїдуть, ми їх будемо пачками класти, вони воювати не вміють. Так, будемо їх "пачками класти", але це теж виснажує наш ресурс,

– додав Макарук.

Він пояснив, що на них також витрачають патрони, яких не вистачає, використовують дрони і скидають на них снаряди.

"Плюшки" від Росії Північній Кореї

Макарук вважає, що Північна Корея зацікавлена у цій війні. Вона отримує "плюшки" від Росії у вигляді технологій та військової техніки.

Технології, зокрема, атомного підводного будування, запуску супутників і передачі технологій для створення модерних балістичних ракет для Північної Кореї, а також ряду інших технологій. Вони ще й навчають військових, які можуть стати потужним кістяком для майбутніх війн. Вони їх "обганяють",

– пояснив Макарук.

Він переконаний, що в майбутньому в Північній Кореї будуть проведені певні модернізації під реалії сучасної війни. І сказав, що європейські країни поки що такого не роблять. Північні корейці, на думку Макарука, ідеологічно "оброблені". Їм "вбили в голови", що воювати на боці Росії проти України – це ніби вища міра довіри держави до них.