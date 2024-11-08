США і союзники обговорюють відповідь на участь солдатів КНДР у війні проти України, – Держдеп

США продовжують взаємодію із союзниками та партнерами. Вони працюють над тим, щоб "дати належну відповідь на розгортання військ КНДР поблизу кордону України".

Про це зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Участь військ КНДР у війні проти України

Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їхнього потенційного залучення до бойових дій,

– розповів він.

Водночас речник Держдепу зазначив, що "поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень".

За його словами, "відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США". Тож він нагадав, що з цією метою було зібрано "цілу коаліцію, яка об'єднала півсотні країн".

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", – заявив Міллер.

Крім цього, представник Держдепартаменту зазначив, що США також заявили про занепокоєння перед Китаєм у зв'язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.