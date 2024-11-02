"Виходять далеко за межі поля бою": в ISW оцінили наслідки участі КНДР у війні проти України
Наслідки прямого залучення військових КНДР до війни проти України можуть вийти далеко за межі поля бою. Зокрема, це може мати довгостроковий вплив на стабільність Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Експерти також пояснили, як Кремль буде використовувати солдатів з КНДР.
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Які наслідки матиме участь Північної Кореї у війні
Аналітики ISW заявили, що Кремль, найімовірніше, буде залучати північнокорейську живу силу, щоб підтримувати поточні наступальні зусилля у війні проти України. Крім того, розгортання військ КНДР у війні проти України підкреслює постійну залежність Владіміра Путіна від пошуку альтернативних шляхів формування збройних сил, щоб уникнути ширшої мобілізації в Росії.
Втім, наслідки участі військових КНДР у війні виходитимуть далеко за межі поля бою в Україні. Зокрема, Пхеньян сподівається, що їхні солдати отримають бойовий досвід в умовах сучасної війни, і який Північна Корея "може сподіватися застосувати до майбутніх конфліктів, у яких вона може брати участь".
Військова доктрина Північної Кореї визначає Південну Корею та Сполучені Штати як супротивників, а війна в Україні дає КНДР безпрецедентну можливість "практикувати" свою доктрину в умовах бою, які можуть нагадувати майбутні конфлікти на Корейському півострові через технологічні та тактичні нововведення,
– наголосили аналітики.
В ISW наголосили, що зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій стабільності Корейського півострова та ширшого Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Хоча Пхеньян категорично заперечує усі докази відправки своїх військових до Росії, проте північнокорейські солдати вже прибули до Курської області. Там вони втуплять у бій зі ЗСУ.
Аналітики зауважили, що при цьому Кремль неодноразово наголошував на начебто передбачуваній законності співпраці Росії з КНДР. Ймовірно, російська пропаганда робить це для того, щоб "налагодити відносини з Південною Кореєю та завадити Сеулу напряму надіслати пряму військову допомогу Україні". Крім того, постійне заперечення КНДР своєї участі у війні може відображати також і бажання уникнути додаткових міжнародних санкцій.
Як резюмують аналітики ISW, приєднання Північної Кореї до Росії має низку негативних наслідків. По-перше, отримання нового головного союзника збільшує шанси на те, що КНДР "зможе перемогти у війні або принаймні вижити". Відтак, Пхеньян може вдаватися до більш ризикованої поведінки.
По-друге, Північна Корея за допомогою співпраці з Росією зменшить свою економічну та військову залежність від Китаю, а відповідно – зменшить впевненість Південної Кореї в тому, що Пекін може стримати "імпульси" Пхеньяна. По-третє, Росія не буде стримувати КНДР, а навпаки – може заохочувати до військового протистоянні з Південною Кореєю.