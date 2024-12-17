"Йшли в атаку відкритими полями": лише за один бій корпус КНДР втратив 4 відсотки своїх військ

Росія активно використовує північнокорейських солдатів як гарматне м'ясо. Ворог кидає солдатів КНДР у штурми без бронетехніки та непідготовлених, наслідком чого стають величезні втрати.

Так, північнокорейський корпус КНДР у Курській області міг втратити 4 відсотки своїх військ лише в одному бою біля села Плехове, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про битву біля Плехового

Нещодавно, 14 грудня, північнокорейська піхота атакувала у три хвилі українські позиції біля села Плехове, і зрештою, змогла вибити 100 наших військових, які утримували село.

Зазначається, що у штурмі брали участь понад 500 північнокорейців з 92-ї та 94-ї окремих бригад спеціальних операцій КНДР. Половина з цих солдатів загинула або зазнала поранень.

Північнокорейці масово йшли відкритими полями серед білого дня під пильним оком українських безпілотників – і потрапили під вогонь з безпілотників і артилерії.

Після битви вантажівки вивезли потенційно сотні вбитих і поранених північнокорейців, що разом становить значний відсоток від приблизно 12 000 осіб 11-го армійського корпусу Північної Кореї, розгорнутого на північ від Курського виступу.

Масові штурми північнокорейської піхоти є частиною плану російського командування. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. "Росіяни роблять ставку на цифри", – зазначив Коваленко.

Наразі невідомо, як довго 11-й армійський корпус Північної Кореї може підтримувати стратегію виснажливої ​​атаки. Корпус, ймовірно, поховав або відправив до лікарні одного з кожних 25 своїх солдатів лише минулих вихідних.

До слова, бійці ССО показали відео з ліквідації десяток північнокорейських солдатів.