Позитивна для нас політична гра: чому Макрон заговорив про відправку західних військ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон несподівано заговорив про можливе відправлення військ НАТО до України. Така політична гра дуже позитивна для нашої держави.
Макрон бачить, що Німеччина не хоче бути активною, зокрема, у війні в Україні. Тому, як розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, він намагається продемонструвати своє лідерство у європейських країнах.
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Макрон бореться за вплив у Східній Європі
"Макрон мене здивував, враховуючи, що Франція – це достатньо русофільська країна. У них там такий пієтет перед росіянами з часів Наполеонівських війн. Ще після 1917 року велика міграція білогвардійців. Тому така політична гра для України дуже добра", – сказав політолог.
Президент Франції вбачає, що Німеччина пасе задніх щодо війни в Україні. Це, до речі, можна бачити по нюансах в безпекових угодах, які підписує наша держава із країнами-партнерками. Якщо подивитися на документ із Великою Британією, то там є чіткі визначення, що Києву допомагатимуть до вступу в НАТО. Водночас якщо поглянути на версію Німеччини, то там питання Північноатлантичного Альянсу дуже обережно прописане, його фактично немає.
Тому Макрон хоче продемонструвати, що саме він є європейським лідером – це добре, оскільки Франція ядерна країна. Він бореться за вплив у Східній Європі, у цьому також бере участь Велика Британія та англосакси. Французи розуміють, що ця частина європейських країн відіграватиме дуже важливу роль та англосаксонські держави будуть активно вкладатися в неї через загрози з боку Росії.
Східна Європа – це, фактично, інший Євросоюз, якщо врахувати Польщу, Україну, Скандинавію, Румунію, країни Балтії. Це досить потужний блок країн, який буде об'єднаний небезпекою від країни-агресорки. На жаль, цього ще поки не сильно відчувають в керівництві Німеччини.
Дуже добре для нас, що Макрон про це заговорив. Могли б ми уявити, що десь у 2021 році взагалі будуть відкрито обговорюватися питання, чи будуть присутні війська НАТО на території України? Я упевнений, що все-таки деякі фахівці в Україні є, тільки вони не відкрито про це говорять,
– зазначив Тарас Загородній.
Введення іноземних військ в Україну: як відреагували світ та Кремль
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Прага не збирається відправляти війська в Україну. За словами прем'єр-міністра, нікому не потрібно боятися, що в Чехії буде розглядатися питання про якусь форму примусової війни.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що представники 28 країн в ході зустрічі в Парижі обговорювали ідею відправлення в Україну військових. Єдиної позиції з цього питання не було.
- Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що якщо відправлення військових буде здійснено, то "доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО".
- Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну, яке запропонував напередодні Еммануель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.