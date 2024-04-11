Зеленський пояснив, чому не може запросити війська НАТО в Україну

Під час інтерв'ю німецькому виданню Bild Володимир Зеленський торкнувся ініціативи Еммануеля Макрона стосовно можливого введення військ НАТО в Україну. Президент вважає, що нашій державі допоможе будь-яке посилення.

Кілька днів тому Зеленський в інтерв'ю для українських журналістів також говорив про солдатів НАТО в Україні. Він зауважив, що не чув особисто від Макрона саме про введення іноземних військ.

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Зеленський про війська НАТО – чи реалістичний цей сценарій і як може допомогти

Будь-яке посилення України точно допоможе. Це перше. Ми розуміємо. Чи то зброя, чи то тренувальні місії, про які казав мені Еммануель, чи то хаби з ремонту техніки в Україні, щоб не відправляти кудись, чи то люди на кордоні тощо. Тобто будь-яке посилення Україні допоможе,

– сказав він.

Але є один момент: Україна не може відкрито запрошувати іноземні війська, адже ризикує втратити допомогу від Заходу.

"Я не можу відкрито сказати: так, війська посилять Україну. І я не можу нікого запрошувати, інакше від мене можуть, скажімо так, партнери віддалятися. І тоді Україна втратить допомогу", – пояснив лідер нашої держави.

Журналіст запитав, чи був би Путін вражений, якби Макрон або інші країни направили війська, і чи змінило би це щось.

"Я не впевнений, що країни відправлять сюди якісь війська, якщо чесно. Тому я не фантазував би на цю тему", – відповів президент України.

Що саме пропонував Макрон

Як розповів Зеленський в інтерв'ю 6 квітня, Макрон мав кілька пропозицій.

Ішлося про те, що:

місія НАТО може тренувати українських солдатів в Україні;

в Україні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку;

представники НАТО можуть стояти на кордоні.

Тоді президент зауважив: Україна не буде ризикувати, тому не буде кликати саме армію НАТО до себе. Але іноземних добровольців ніхто не обмежує.

А французькі ЗМІ писали, що Макрон має кілька варіантів. Зокрема, солдати НАТО можуть захистити Одесу.