Я розумію, що вони можуть тут робити, – Годжес про введення військ НАТО в Україну

Деякі держави-члени НАТО обговорюють можливість введення військ до України. Першим з такою ініціативою виступив французький президент Еммануель Макрон. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що певний контингент представників Альянсу уже присутній – інструктори та спостерігачі.

А нещодавно прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що її країна готова відправити своїх солдатів в Україну з навчальною місією. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес поділився думками з 24 Каналом щодо введення військ НАТО у нашу державу. За його словами, інші країни перехопили ініціативу Франції, що змушує росіян турбуватися про задуми Києва та його партнерів.

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"Я знаю, що вони можуть тут робити. Можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США чи інших країн, аби вони могли робити те, що було б корисним для України", – сказав Годжес.

Потрібно визначити мету

Як зазначив генерал-лейтенант США у відставці, ведення військ – це важливе політичне рішення. Не зважаючи, чи мовиться про сили ППО, чи логістичні, інженерні, розвідувальні сили, чи будь-які інші. Але не варто ухвалювати таке рішення, попередньо не визначивши стратегічну мету цього.

Занадто легко просто ввести війська, відправити флот або будь-що інше. Утім, якщо немає цілі, то в кінцевому підсумку не вдасться якнайкраще використати наявні ресурси.

Стратегічна мета має полягати в допомозі Україні перемогти Росію, відкинути війська назад до кордонів 1991 року. Отже, це означає знищити російські логістику, штаби, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. Мати можливість бити по логістиці у Росії до того, як росіяни будуть збиратися атакувати Україну,

– наголосив Бен Годжес.

Україна повинна мати змогу вдарити по місцю, звідки здійснюються російські повітряні удари. Краще вбити лучника, ніж намагатися збити його стріли. Це ті речі, які, на думку Ходжеса, мали б велике значення.

Що думають інші країни про введення військ НАТО в Україну