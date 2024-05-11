Макрон сподівається "всім серцем", що Франції не доведеться воювати в Україні

Еммануель Макрон сподівається, що французьким військам не доведеться воювати в Україні. Проте він не виключає, що таке "втручання" може стати можливим.

За словами Макрона, якщо Росія зайде занадто далеко, якщо вона загрожуватиме інтересам Франції, то такий варіант може стати реальним. Водночас він заявив, що країна не може почуватися у безпеці, коли за 1500 кілометри триває війна.

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Чи доведеться воювати Франції

Еммануель Макрон зазначив, що в якийсь момент європейці повинні бути готові зупинити Росію від подальшого просування вперед в Україні. Проте президент Франції сподівається, що французам "не доведеться воювати".

Якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ось чому ми повинні озброюватися, і ось чому ми повинні бути стримуючим фактором та бути переконливими для наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко й загрожуватимете нашим інтересам, моїй власній безпеці, то я не виключаю втручання",

– вказав він.

Макрон зазначив, що наголосив, що на кону суверенітет і територіальна цілісність України, але водночас верховенство права та спільні правила також під загрозою. За словами французького лідера, якщо все лишити, як воно є, то переможе право найсильнішого. Проте Франція не може почуватися у безпеці у такому випадку. Як зазначив Макрон, в Україні на карту поставлено французьке майбутнє й безпека.

Позиція Макрона