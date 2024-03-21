Самодостатня армія: Світан пояснив, як французькі війська могли б допомогти ЗСУ

Тривають дискусії про можливе відправлення на територію України іноземних військових. Хоча поки все це на рівні обговорень, але президент Франції заявив, що не варто відкидати будь-які варіанти, які допоможуть Україні перемогти у війні.

Росіяни практично "відкинули" Французький іноземний легіон з країн Африки, де він проводив операцію. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що після того постало питання, як використати цих бійців.

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Що французькі війська можуть робити в Україні

Іноземний легіон Франції нараховує тисячі бійців. Всі вони добре підготовлені. Тож після того, як бійці вийшли з країн Африки, постало питання, що робити з ними далі.

Перший варіант – розформувати, але це дуже складно, а другий – використати. А де Франція може використати іноземний легіон? Наприклад, в Україні. Саме це можна запропонувати французам і Еммануелю Макрону,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що неважливо скільки військових вдасться залучити, для всіх них знайдеться робота. Наприклад, у тилу, на кордоні з Придністров'ям, Білоруссю чи Росією. Для супроводження вантажів та амуніції, яку передає Франція.

Наскільки боєздатна французька армія

Після заяви Макрона про залучення військ НАТО, росіяни не на жарт перелякалися. Їм відомо, що Французький іноземний легіон воює вже десятки років. Його бійці пройшли серйозну воєнну підготовку, а також мають на озброєнні потужні засоби.

Франція – це самодостатня країна в оборонному сенсі. Вона виготовляє практично все, починаючи від підводних суден, а закінчуючи своєю ядерною зброєю. У них є авіація, ракети, носії зброї,

– зауважив військовий експерт.

Тож Французький легіон є серйозною силою навіть у невеликій кількості. Якщо військових буде 2 тисячі, тобто одна бригада, – вони все одно зможуть виконати бойове завдання. Наприклад, контролювати певну територію чи охороняти французьку зброю, яка вже добре проявила себе на фронті. Також можлива робота в повітрі, адже французьку школу пілотів називають однією з найкращих у світі.

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