Путін в очікуванні: у якому випадку Кім Чен Ин може надати Росії десятки тисяч військових

Росія залучила кілька тисяч військових Північної Кореї для війни проти України. Однак це може не стати кінцем плану російського диктатора Владіміра Путіна, адже така кількість не допоможе російським військовим.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, наголосивши, що Путін зараз спостерігає за світом та його реакцією та наку ескалацію. Також він розповів про майбутнє становище північнокорейських військових у російській армії.

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У якому випадку Кім Чен Ин може надати Росії десятки тисяч військових

За переконанням військового аналітика, якби Кремлю справді потрібні були б прості військові, Північна Корея не надсилала б в Росію ніяку еліту. Крім того, масштаби цих військових були б набагато більші.

Росіяни активно наступають в Донецькій області. З огляду російського диктатора Путіна, якщо в нього є можливість взяти набагато більше північнокорейських військових та перекинути їх на фронт, то логічно зробити це зразу.

За бажанням Кім Чен Ина, він би міг легко перекинути десятки тисяч військових. Тут не мовиться про те, що їх потрібно довго готувати. Так, вони б усі не знали російської мови, але це зробити реально.

Зараз Путін сидить і дивиться на реакцію. Важливо, щоб Захід зараз відреагував правильно. Путін не дотримується якогось одного плану. Він думає, якщо зараз ніхто це не сприйме серйозно, то значить "давайте нам ще сто тисяч",

– підкреслив Матвєєв.

Він зазначив, що реакція повинна бути від не лише від США, які зараз зайняті виборами. Набагато жорсткішою повинна бути відповідь Європи, яка боїться третьої світової війни, яку Путін зараз наближає.

Цікаво! США проводили консультації з Україною та союзниками щодо участі північнокорейських військових у війні, проте деталі розмов залишили приватними. Тим часом Джо Байден на питання про те, як він оцінює присутність північнокорейських військ у Росії, сказав: "Це дуже небезпечно, дуже небезпечно".

Військовий аналітик також розповів, що як тільки війська Північної Кореї з'являться безпосередньо на лінії зіткнення, вони одразу зрозуміють, що таке сучасна війна та яку долю зараз мають російські солдати, в якому вони становищі перебувають.

Не факт, що північнокорейські військові будуть здаватись в полон, ймовірно, що вони будуть йти на вірну смерть. Однак їхні командири, які мають певні завдання, наприклад, вернутись, навчити своїх солдатів та повернути їх до Північної Кореї, зрозуміють, що нікого вони не вернуть.

В них волосся стане дибки, а потім їх ще й розстріляють. Кім Чен Ин дуже розбиратись з командирами не буде, він же не прийде зі звинуваченнями до Путіна,

– зауважив Матвєєв.

Нагадаймо, Володимир Зеленський заявив, що в Росії вже перебуває 3 тисячв військових КНДР. Також Україна знає, що їхня кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч осіб.