США можуть вивести війська з країн Балтії в рамках угоди щодо України, – FT

Російський диктатор Путін прагне домогтися повного виведення військ НАТО з території колишнього СРСР та навіть Варшавського договору. Європейські політики побоюються, що президент США Дональд Трамп може погодитися на це.

США можуть покинути країни Балтії без свого захисту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які мрії Путіна може здійснити Трамп

Минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки, попереджаючи про загрозу демократії та свободи слова, яка, за його словами, походить від європейських еліт. Однак його заява мала зворотний ефект, змусивши багатьох присутніх замислитися над тим, що саме Америка може стати загрозою для Європи.

Як пише головний оглядач міжнародних відносин Financial Times Гідеон Рахман, виступ Венса підірвав засади, на яких базувався Західний альянс протягом останніх восьми десятиліть. Якщо раніше стримування агресивної Росії було ключовим завданням для американських лідерів на кшталт Гаррі Трумена чи Рональда Рейгана, то тепер адміністрація Трампа, схоже, має інший підхід.

На думку Рахмана, Трамп прагне укласти угоду з Путіним щодо України, не враховуючи позиції Києва та Європи. Це може мати катастрофічні наслідки для України, якій доведеться або змиритися з втратою територій без гарантій безпеки, або продовжувати боротьбу без підтримки США.

Наслідки для решти Європи також викликають тривогу. Путін хоче, щоб війська НАТО були виведені з усієї колишньої радянської імперії. Європейські чиновники вважають, що Трамп, швидше за все, погодиться вивести американські війська з країн Балтії й, можливо, далі на захід, залишивши ЄС вразливим перед російською армією, яка, як попереджають уряди країн НАТО, готується до більш масштабного конфлікту за межами України,

– повідомляє Рахман.

Рахман наголошує, що політика Трампа щодо Європи фактично означає, що Америка також є ворогом Європи. США загрожує демократії в Європі і навіть її територіальній цілісності, зазіхаючи на Гренландію.

"Трамп використовуватиме будь-які важелі впливу, щоб змусити європейських союзників Америки дотримуватися своїх зобов'язань у питаннях від торгівлі та безпеки до їхньої внутрішньої політики", – додає Рахман.