Війська виконують завдання, зберігаємо максимум життів, – Зеленський про ситуацію на Курщині

У середу, 12 березня, Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області. Українські військові продовжують виконувати завдання на території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента України. Заява з'явилася на фоні повідомлень ЗМІ про вивід українських військ із цього напрямку.

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Що сказав Зеленський

За словами президента, противник намагається максимально тиснути на українських бійців, а наше військове командування "робить те, що й повинно робити".

Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших воїнів,

– зазначив Зеленський.