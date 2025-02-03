У 2024 році Байден надав Україні у 2 рази менше допомоги, ніж обіцяв, – Reuters назвав причини

Володимир Зеленський неодноразово скаржився на катастрофічні запізнення постачання озброєння союзниками, передусім США. Журналісти з'ясували, чому відбувалися ці затримки.

Наприкінці жовтня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україна отримала лише 10 відсотків від усього пакета допомоги, який був затверджений Конгресом навесні, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Чому допомога в останній рік правління Байдена надходила повільно

Як показало розслідування журналістів, останній рік правління адміністрації Байдена в основному був відзначений затримками із поставками озброєння, спричиненими бездіяльністю Конгресу та місячними внутрішніми дебатами.

Нагадаємо, що з осені 2023 року, рівно пів року республіканці у Конгресі блокували ухвалення законопроєкту про виділення для України понад 60 мільярдів допомоги.

Втім, зазначає видання, не лише це вплинуло на те, що зброя зі США із великим запізненням потрапляла на фронт до рук українських бійців.

На цьому також позначилися внутрішні дебати у Білому домі щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США. Плутанини додавала хаотична система відстеження зброї, у якій навіть визначення "доставленого" різнилося між військовими підрозділами США.

Тому коли, нарешті, наприкінці квітня були затверджені 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, затори із поставками продовжилися. Починаючи з кінця квітня до вересня адміністрація Байдена виділяла пакети допомоги щомісяця у розмірі близько 558 мільйонів доларів. Лише після виборів і перемоги Трампа, середня вартість поставок різко зросла до рівня, якого не було з середини 2023 року.



За даними двох помічників Конгресу, до листопада було доставлено лише близько половини загальної суми, яку США обіцяли у 2024 році з американських запасів, і лише близько 30% обіцяної броньованої техніки надійшло до початку грудня.

За останні 12 місяців каденції Байдена Україна втратила майже всю землю, яку вона повернула під час контрнаступу 2023 року.

Деякі аналітики стверджують, що немає чіткого зв'язку між затримками допомоги США та територіальними втратами України. Вони вказують, що невдачі на фронті спричинили проблеми з живою силою, моральним духом і тим, як Україна використовує зброю, яку вона вже має.

"Війни ніколи не можна повністю виграти або програти пакетами допомоги", – сказав Сет Джонс, президент Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Водночас аналітик визнав, що у 2024 році також не бачив чіткої стратегічної мети з боку США та європейських союзників. "Якщо мета полягає в тому, щоб почати відбивати російські сили або зайти в глухий кут, то того, що було дано Україні, було недостатньо", – сказав він.

Мене розчаровує те, що Україна могла отримати більше зброї раніше і більш передові можливості на початку війни, щоб допомога не була дозованою,

– сказав один американським чиновників.

Посадовець зазначив, що повільні темпи допомоги у 2024 році завадили українським рішучим проривам. Гострий дефіцит боєприписів змусив ЗСУ відступити з Авдіївки і дозволив росіянам перейти у більш потужний наступ.

Олександра Устінова – народний депутат, який очолює комісію Верховної Ради з питань контролю над озброєннями та радником міністра оборони. Посадовиця пригадала постійні запізнення США із виділенням допомоги.

Устинова розповіла, що на одній із зустрічей у 2023 році їй та іншим законодавцям тодішній високопоставлений американський оборонний чиновник сказав, що США не вірять, що Україні потрібні літаки F-16. Свої перші F-16 Україна отримала більше ніж через рік і використовувала їх для протиповітряної оборони. Така сама ситуація була з далекобійним озброєнням.

Щоразу, коли ми щось просимо, це приходить через шість-дев’ять місяців, коли війна вже змінилася. І це не має такого впливу, якби воно з'явилося вчасно,

– підсумувала чиновниця.

Після того, як у квітні 2024 року був ухвалений законопроєкт про допомогу у 60 мільярдів доларів, Байден пообіцяв, що США надолужать згаяне. Він заявив, що подбає про те, щоб поставки почалися негайно.

Так, спершу Пентагон оголосив про пакет зброї на 1 мільярд доларів, але розміри пакетів швидко зменшувалися. А фактичні поставки, за словами Устинової, були повільними та спорадичними.

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За словами чотирьох американських чиновників, які знають цей процес, менші пакети зброї можуть надійти через тиждень або два. Для більших поставок і коли Вашингтон намагався доставити зброю оптом, процес був повільнішим. Якщо щось потребувало ремонту, це могло тривати до чотирьох місяців.

Більшість поставок із США протягом літа були обмеженими: вони включали ракети-перехоплювачі малої дальності, транспортні засоби для заміни та артилерію, щоб Україна могла захистити себе, але не розпочинати значні наступальні операції, виявив аналіз Reuters.

Більш потужна зброя – складні ракети "повітря-земля" для F-16 і дорогі ракети, які переслідують радіолокаційні решітки – була стримана, згідно з аналізом даних про витрати та оголошеннями Пентагону. Численні офіційні особи США, обізнані з цією справою, пояснювали рішення стримувати агресивну зброю минулого літа побоюваннями, що американські запаси вичерпуються.

Секретний аналіз, поданий до Конгресу командуванням США в Європі, виявив кілька систем озброєння, які США могли б надати без вичерпання запасів, і які Україна могла б ефективно використовувати, за словами двох людей, які читали документ. Системи не вказали.

Протягом літа США оголошували цифри поставок на веб-сайті Пентагону, які, здавалося, вказували на те, що майже все, що було обіцяно з американських запасів, було доставлено.

Але окремі розслідування, проведені генеральним інспектором Пентагону та Управлінням підзвітності уряду, показали, що адміністрація, схоже, не знала, скільки зброї було доставлено, або наскільки відстали поставки.