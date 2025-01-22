"Ми поклали аргументи на стіл": міністр Естонії сказав, у чому переконали Трампа щодо України

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах США викликала побоювання, що він може нав'язати Україні угоду, вигідну Росії, припинити військову допомогу ЗСУ. Європейські країни-союзники України збільшили підтримку нашої держави.

Зокрема, Естонія надаватиме військову допомогу Україні протягом наступних чотирьох років. Про це 24 Каналу заявив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

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"Це – чверть відсотка нашого ВВП. Це дуже багато, можна сказати. І ми просто хотіли запевнити Україну, що це не схоже на підтримку у кожному конкретному випадку, а на підтримку, на яку Україна може розраховувати. Багато інших країн зробили те саме", – сказав він.

За словами міністра закордонних справ Естонії, не потрібно робити припущення, що саме станеться після того, як Дональд Трамп увійшов до Білого дому. Лідеру Штатів надали аргументи щодо України.

Ми поклали аргументи на стіл і переконали президента Трампа і його адміністрацію у тому, які ризики, витрати, які будуть найефективніші способи покласти край цій агресії з російського боку. І головне – змінити мету Путіна. Це також потребує інвестицій та довготривалої підтримки на військовому, економічному, фінансовому рівнях. Я дуже сподіваюся, що вона залишиться,

– пояснив посадовець.

Європа має більше інвестувати

Маргус Тсахкна зазначив, що Європа повинна платити більше, не лише підтримуючи Україну, а й інвестуючи у власну обороноздатність. Естонія вкладає 3,4% від ВВП. Крім того, на наступні 3 роки Таллінн забезпечить такі глибокі можливості для виконання регіональних оборонних планів НАТО.

Тому цьогоріч ми збільшили розмір податків для естонців та економіки. Тому ми платимо дуже багато. Також Польща, Латвія, Литва та сусідні країни. Але і всі інші повинні розуміти, що 2% ВВП, як це було метою НАТО, вже недостатньо. Нам потрібно збільшувати. Нам точно потрібно платити більше. І нам треба постійно підтримувати Україну,

– підкреслив він.

США були дуже активними не лише з боку Трампа, а й з боку багатьох попередніх президентів. Вони заявили, що Європа має збільшити витрати на оборону. На жаль, це відбувається не так швидко, як хотілося б. Однак з часом ситуація змінюється все на краще.

"Водночас я думаю, що для наступного Саміту НАТО в Гаазі цього літа принаймні мінімальний рівень має становити 2,5% для всіх, можливо, навіть 3%. Проте в Європі також є розуміння, що нам потрібно більше платити, більше робити і вчитися в України новому рівню того, як захищати свою країну", – зауважив очільник МЗС Естонії.

На його думку, показник ВВП є чесним, оскільки демонструє навантаження на суспільство та на економіку. Наприклад, Естонія витрачає приблизно 4%, Польща – 4,2%, а у 2025 році навіть більше.

У нас є пенсіонери, система освіти, соціальна система і так далі. Але ми можемо це робити, тому що знаємо, що нам потрібно інвестувати. І таке ж розуміння має бути в інших союзників. Думаю, ми на шляху до цього,

– додав Маргус Тсахкна.