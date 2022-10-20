Чехія анонсувала нову допомогу Україні: на фронт поїде техніка

Чехія продовжує підтримувати Україну військовими поставками. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова анонсувала новий пакет військової допомоги.

Уряд Чехії підготував новий пакет військової допомоги. За словами міністерки оборони Яни Чернохової, під час засідання Кабміну вносяться пропозиції щодо техніки, яку можна передати для ЗСУ.

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Яка техніка поїде в Україну наразі невідомо

Чернохова наголосила, що не може поки що розкрити, що саме увійде у пакет.

Ми тримаємо слово та продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Два тижні тому — майже на 400 мільйонів, а сьогодні — на 22 мільйони крон,

– зазначила міністерка.

Яку допомогу вже надала Чехія

Глава чеського Міноборони розповіла, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для Збройних Сил України модернізований T-72 AVANGER. За місяць чеські активісти зібрали понад 1,3 мільйона доларів, на які купили не лише танк, а й боєприпаси для нього. Вони також домовились про доставку танку в Україну.

5 жовтня у Чехії схвалили новий пакет військової допомоги для України. У міністерстві оборони країни уточнили, що до нього входить важка техніка.

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