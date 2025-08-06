Раніше Дональд Трамп запропонував, щоб Сполучені Штати Америки виділяли Україні допомогу, за яку платитиме Європа. Європейці погодились на це, однак виникла проблема.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", громадський діяч Валерій Клочок, зазначивши, що Європа може платити за зброю для України набагато більше, ніж витрачає грошей зараз. Причина, чому це не відбувається є доволі цинічною.

Дивіться також Росія хоче підірвати ядерний заряд у космосі: як вибух може осліпити та заглушити Захід

Чому Європа не виділяє на зброю для України достатньо коштів?

Валерій Клочок вважає, що Європа не виділятиме більше коштів на фінансування озброєння для України, адже там, ймовірно, не хочуть, щоб російсько-українська війна завершилася швидко.

Це не новина. Всі про це добре знають. Європейці це демонструють. Є внутрішня проблема, куди інвестувати гроші, зокрема в американський ВПК, чи у ВПК Європи,

– сказав громадський діяч.

На його думку, європейці могли б виділити для України й 100 мільярдів доларів військової допомоги. Проте виглядає, що вони не хочуть це робити.

Така ситуація може бути пов'язана із тим, що у Європі, попри союз, кожна держава бореться за власні інтереси з різних причин.

На превеликий жаль, очікувати від Європи чогось більшого не доводиться. Треба працювати (Україні – 24 Канал) з кожною державою окремо,

– припустив Клочок.

Додамо, Озброєння, яке Нідерланди закупили у США для України, має надійти вже найближчим часом – частина може прибути навіть раніше, ніж за кілька тижнів. Ця країна першою взяла участь у новій ініціативі. Очікується, що невдовзі до неї приєднаються інші союзники. Загалом Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на закупівлю зброї, включно з ракетами для систем Patriot.